Crack, eroina e hashish negli slip: denunciata una 30enne I controlli a Montella

Droga, controlli a tappeto dei Carabinieri in tutta l'Irpinia. I militari di Montella hanno eseguito varie perquisizioni nei confronti di soggetti considerati di possibile interesse operativo nella lotta alla droga e denunciato una trentenne del posto. I Carabinieri hanno scoperto all’esito di perquisizione, che la donna era in possesso di eroina, crack e hashish che occultava negli slip indossati. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e nei confronti della donna è scattata la denuncia per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 atteso che per la quantità, la promiscuità della sostanza, la modalità di occultamento e le circostanze dell’azione, era destinata ad un uso non esclusivamente personale.

È scattata invece la denuncia in stato di libertà per un 50enne di Nusco che, fermato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di modica quantità di eroina, si è riufiutato di sottoporsi all’accertamento finalizzato a verificare l’eventuale alterazione psicofisica per uso di droga.

Entrambi i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino quali assuntori di stupefacenti.