Giovane giu' nel dirupo: paura a Montella Intervento tempestivo dei Carabinieri

Verso le ore 13, Carabinieri della Stazione di Montella sono intervenuti in località Scorzella dove un giovane del Club Alpino Italiano, cadendo accidentalmente in un dirupo, si è fratturato una gamba. Sul posto Vigili del Fuoco e ambulanza della Misericordia di Montella per il recupero che forse avverrà tramite elicottero. Il ragazzo è del napoletano e si stava eseritando in Irpinia con alcuni compagni.