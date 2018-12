Passamantogna, mazze e martelli: fratelli pestati nella notte Si indaga ad Avella. L'aggressione in un circolo del posto

di Siep

Indagano i Carabinieri di Baiano per accertare dinamica e movente del brutale pestaggio avvenuto nel cuore della notte ad Avellino. I militari sono intervenuti presso un circolo del posto dove ignoti, con volto travisato da passamontagna ed armati di bastone e martello, per motivi in fase di accertamento, hanno aggredito un 35enne ed un 40enne del posto. I fatti si sono verificati intorno alla mezzanotte. Il raid si è consumato in pochi minuti. Un assalto mirato. Due uomini sarebbero entrati nel locale e senza dare spiegazioni si sarebbero diretti verso i due fratelli per pestarli selvaggiamente. Per le lesioni riportate i due uomini sono stati trasportati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino intorno all'una. Trauma cranico, costole fratturate, spalla contusa, ferite varie a testa e volto. Queste le ferite refertate dai medici del nosocomio che intorno all'una hanno sciolto la prognosi. Sono state sentite alcune persone per tentare di risalire all'identità degli assalitori. Si tratterebbe di un raid punitivo, una vera e propria spedizione. Ma è ancora giallo fitto sul movente del feroce assalto.

In aggiornamento