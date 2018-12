Assalto al portavalori: mezzi a fuoco e spari sul Raccordo All'altezza dello svincolo di Serino

di Simonetta Ieppariello

Aggiornamento ore 10,50: Far west sul Raccordo Salerno-Avellino dove è stato tentato un assalto ad un portavalori di una società di vigilanza privata. Una banda composta da 20 persone è entrata in azione all'altezza dello svincolo di Serino. I malviventi avrebbero utilizzato bombe carta per bloccare la marcia di due mezzi blindati. Un assalto spietato, portato avanti in rapida sequenza. Il raccordo è completamente bloccato in entrmbi i sensi di marcia. Dense colonne di fumo si sono innalzate dalla carreggiata Nord. Panico tra gli automobilisti che hanno assistito impietriti al far west, con tanto di sparatoria.

La dinamica.

I malviventi hanno bloccato un camion che trasportava carburanti intimando all’autista di piazzarlo di traverso sulla carreggiata. Questa la prima mossa per creare il perimetro di azione. Per caso si è trovata a transitare una pattuglia della Polstrada. Si è innescato un conflitto a fuoco. Poi la fuga dei banditi contromano, alcuni a piedi altri hanno rubato l'auto ad una signora che era ferma del traffico. I presenti parlano di potenti deflagrazioni.

Lunghe code, veicoli date alle fiamme per impedire i soccorsi e attimi di terrore sul raccordo. Questo lo scenario. Un inferno per chi ha avuto la malasorte di trovarsi a transitare in quei drammatici momenti. Il colpo non è andato a buon fine per il commando, che è stato colto di sorpresa dalla polizia. Il commando avrebbe anche utilizzato un escavatore per tentare di scardinare le lamiere dei due furgoni dell’istituto di vigilanza Cosmopol presi di mira

Intanto prosegue la caccia ai malviventi Si è innalzato anche un elicottero della Polizia di Stato per individuare la posizione dei malviventi. Sul posto dell’assalto si è recato anche il Procuratore della Repubblica di Avellino Rosario Cantelmo. Bloccate entrambe le carreggiate, sia in direzione Salerno che Avellino. Sul posto sono confluti molti mezzi di soccorso e forze dell'ordine. E' caccia alla banda.

Ore 9,45: Assalto al portavalori sul Raccordo Salerno-Avellino, traffico paralizzato e paura all’altezza di Serino. Mezzi dati alle fiamme e scene da far west lungo l'arteria che è stata letteralmente paralizzata. I banditi sono entrati in azione stamattina a fermarli il passaggio casuale dei poliziotti della Polstrada, con cui si sarebbe innescato un conflitto a fuoco.

Per bloccare eventuali arrivi delle forze dell'ordine i malviventi hanno dato fuoco a dei mezzi, così da bloccare i soccorsi e paralizzare la circolazione. I vigili del fuoco sono arrivati a sirene spiegate dal senso opposto di marcia del raccordo che attraversa la valle dell'Irno, per poter spegnere l'incendio. Sono confluiti sia carabinieri che agenti della polstrada sul posto. E' caccia ai banditi in fuga. Da accertare al dinamica dell'assalto. Ma proprio mentre era in atto la rapina, nelle vicinanze si trovava una pattuglia della Polstrada. Una volta sul posto, gli agenti hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi fuggiti contromano a bordo di un auto rubata ad una signora bloccata nel traffico.

Lunghe code, veicoli date alle fiamme e attimi di terrore. Non si sa ancora se il colpo sia andato a buon fine per il commando colto di sorpresa dalla polizia.

Un preciso piano criminale quello messo in atto. Scena da far west sulla carreggiata tra spari e incendi. Gli automobilisti che si sono trovati presenti a pochi metri dall’assalto sono rimasti scioccati dalla rapida sequenza di esecuzione. Una primissima ricostruzione del piano fornisce un quadro complessivo di azione che sarebbe stato realizzato da una banda altamente specializzata.

C’è stato il blocco dei mezzi e l'entrata in azione della banda esattamente all’altezza dello svincolo per il serinese. Un piano studiato a tavolino nei minimi dettagli, di certo non frutto dell'improvvisazione. In questo modo i banditi sono riusciti a darsi alla fuga rapidamente per i percorsi alternativi che collegano i vari comuni della Valle dell’Irno. Non è la prima volta che si mette a segno un colpo sul raccordo. Negli ultimi mesi più assalti in zona.

I precedenti

Una tentata rapina venne messa in atto ad aprile del 2017. Successe all'alba in direzione sud. In azione malviventi a volto coperto che, alla fine della galleria di Solofra, si erano lanciati all'assalto del mezzo di una azienda di guardiania privata. I banditi avevano sistemato chiodi sull'asfalto del traforo, per tentare di bloccare il mezzo. Almeno trenta le auto che bucarono mentre erano in marcia lungo il raccordo. Tutto avvenne in pochi minuti all'uscita della galleria Montepergola. Il furgone era diretto nel comune della concia e aveva già segnalato la svolta. I banditi si erano avvicinati almeno con due vetture, per tentare di bloccare il mezzo. Tutto inutile, grazie alla destrezza dei vigilantes il colpo non venne messo a segno.

I banditi erano incappucciati e con armi da guerra, tra queste anche fucili Ak 47 kalashnikov, avevano speronato e costretto a fermarsi l'auto della Cosmopol che, in direzione Salerno, precedeva il blindato della stessa società irpina.

Nella fuga, i malviventi avevano sparato colpi all'impazzata anche contro il blindato che nel frattempo era sopraggiunto.

Solo pochi mesi prima c'era stato un altro colpo, sempre sul Raccordo. Era il venti febbraio.

Banditi armati in quell'occasione misero a segno un vero e proprio assalto, con spari e minacce contro il mezzo all'altezza del chilometro 11. In tre hanno messo a segno la rapina, intorno alle ore 8.30, assaltando all'altezza dell'uscita di Fisciano.



I banditi, incappucciati e con armi da guerra, tra queste anche fucili Ak 47 kalashnikov, in quell'occasione speronarono il mezzo e lo costrinsero a fermarsi, in direzione Salerno. Due i mezzi della società di vigilanza privata che dovevano depositare denaro in contante presso uffici postali della provincia di Salerno.

Servirono tre ore di blocco del traffico per consentire soccorsi e rilievi tra il panico collettivo degli automobilisti che si trovarono bloccati sull'arteria. Insomma, un raccordo scelto con abile criterio da banditi spietati che riescono, grazie agli svincoli a servizio a guadagnare con faciltà comode vie di fuga tra strade e percorsi interpoderali della valle dell'Irno. Un dedalo intricato di strade che salgono di quota o che scendono in direzione Salerno, garantendo percorsi efficaci di salvezza per i malviventi.