Il motore finisce sul sedile: Andrea muore schiacciato in auto Il 37enne avellinese ha perso la vita in un drammatico sinistro

di Simonetta Ieppariello

E' morto vittima di un incidente violentissimo, schiacciato dal motore della sua auto che ha invaso l'abitacolo senza lasciargli scampo. A morire un giovane avellinese.

La salma di Andrea Sarnese, il 37enne di Avellino domiciliato a Monsano vittima di un terribile incidente stradale domenica verso le 20.20 lungo la Sp76 all’altezza di via Marche, civico 34, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Carlo Urbani”. Il ragazzo, che si trovava alla guida di una Fiat 500 e stava viaggiando in direzione Jesi.

Per cause che restano da accertare il ragazzo avrebbe improvvisamente perso il controllo de mezzo lungo un rettilineo e si è schiantato contro uno degli alberi che punteggia il bordo strada. Un impatto violentissimo. La vettura è stata ridotta ad un groviglio di lamiere. Il motore è schizzato sul sedile e il ragazzo, schiacciato contro il volante, è praticamente morto sul colpo.

Il medico legale ha certificato il decesso alle 20.30. Sull’asfalto nessun segno di frenata. Si valuta anche l'ipotesi che il ragazzo, Andrea, abbia accusato un malore improvviso tale da fargli perdere i sensi o forse un colpo di sonno o una distrazione fatale.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo del 37enne dall'abitacolo impiegando motosega e cesoie, per tagliare le lamiere e poter permettere ai sanitari del 118 e della Croce verde di accertare il decesso. Difficile anche risalire alle generalità della vittima che al momento dell’incidente era privo di qualsiasi documento di identità e neppure all’interno della vettura c’erano libretto, patente o altri documenti. Solo successivamente i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del giovane e in tarda nottata ad avvisare i familiari rimasti ad Avellino. Il ragazzo si era trasferito per lavoro ad Ancora, lasciando i suoi cari nel capoluogo irpino. Trasferita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani, la salma è stata sottoposta solo a ispezione cadaverica, essendo chiare le cause del decesso riconducibili ai numerosi politraumi riportati nell’incidente. Oggi la salma di Andrea Sarnese sarà traslata nella sua città d’origine, Avellino. Nella sua città si terranno i funerali. Diplomato all’istituto tecnico per Geometri D'Agostino, non aveva un posto fisso, ma svolgeva lavori saltuari.