VIDEO Edicolante rapinata in centro: presi i due banditi Rapina in centro città tra via Matteotti e via De Sanctis

di Simonetta Ieppariello

Aggiornamento ore 13,20: E' durata poco la fuga delle due persone che poco più di un'ora fa avrebbero rapinato una edicolante, in pieno centro ad Avellino. Si tratterebbe di due ragazzi, entrati in azione in via De Santis. Li hanno fermati nei pressi del ponte della Ferriera, lungo via Due Principati. L'intervento tempestivo della polizia li ha braccati immediatamente dopo il colpo. I due sono stati subito riportati dinanzi alle poste per essere riconosciuti. In corso le verifiche del caso. Rapinano l'edicola e fuggono tra le strade cittadine: presi

L'azione criminosa non era passata inosservata ai cittadini che in quel momento erano in zona. Era stata avvertita la polizia che in ronda tra le strade cittadine si è subito messa sulle tracce dei due, che sono stati fermati dopo un centinaio di metri lungo via Due Principati.

Ore 12,55: Rapina in pieno centro ad Avellino. Nel mirino dei banditi è finita l'edicola di riviste e quotidiani del centro città. Succede a due passi dalle Poste Centrali, in prossimità del Monumento ai Caduti. I due banditi sono entrati in azione poco fa. Intorno alle 12,30 due uomini, con volto travisato da cappello e sciarpa, si sono avvicinati alla proprietaria della attività e gli hanno intimato di consegnare l'incasso.

Sul posto si sono fiondate più volanti della Questura per risalire all'identità dei responsabili. Molti i cittadini presenti che hanno assistito alla rapida sequenza della rapina.

Evidentemente sotto choc la signora che si è vista minacciata dai banditi e ha consegnato l'incasso. Sono stati già richiesti i filmati della videosorveglianza privata e pubblica in zona per ottenere elementi utili alle indagini.

Tanto fermento in zona all’arrivo della polizia. Molti cittadini hanno pensato si trattasse di una rapina alle poste. Non era così. La signora dopo che i malviventi si sono allontanati rapidamente correndo via a piedi in direzione via Pironti ha chiesto subito aiuto. Sono in corso le indagini e molti poliziotti si sono dati alla caccia dei malviventi in città. Azionato un dispositivo di controllo e presidio straordinario nel capoluogo.

Succede poche ore dopo la spettacola rapina-assalto al portavalori sul Raccordo Avellino Salerno, in cui 10-15 banditi hanno portato via due milioni di euro.

Secondo alcune testimonianze i membri del commando tutti a volto coperto e armati parlavano con sonoro accento pugliese. Sono in corso le ricerche da parte di polizia e carabinieri.

In aggiornamento