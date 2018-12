Montoro, denunciato imprenditore conciario Avrebbe commesso violazione della normativa in materia di emissioni in atmosfera

I Carabinieri di Forino, all’esito di specifici controlli eseguiti con i colleghi di Montoro Superiore e finalizzati al contrasto dell’inquinamento hanno denunciato un imprenditore conciario.

Nello specifico, i militari avrebbero accertato l’attività di lavorazione e rifinitura pelli svolta da un opificio di Montoro in assenza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico dell’imprenditore è scattata la denuncia per violazione della normativa in materia di emissioni in atmosfera.