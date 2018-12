Ambulante abusivo denunciato a Mercogliano. Multa da 1500 euro Le verifiche

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Summonte hanno denunciato un 40enne di Afragola (Na), ritenuto responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

All’esito delle verifiche, è stato accertato che l'uomo, a Mercogliano con un autocarro di sua proprietà, esercitava la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli violando l’ordinanza sindacale comunale emessa per motivi di igiene e sicurezza pubblica, che vieta tale attività nelle zone centrali e con maggiore densità abitativa.

Oltre alla denuncia è stato sanzionato per 1.500 euro in quanto non è riuscito a dimostrare la tracciabilità di circa 60 chili di noci.