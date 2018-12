Casa esplosa, famiglia di fuochisti beffata da fuga gas Santa Paolina sotto choc per la morte di Pinamonte Barberio, 90 anni. Migliora il figlio 55enne

Alla fine non è stata la polvere da sparo a tradirlo, ma una fuga di gas.

Una bombola di gas guasta alla base della tragedia di Santa Paolina dove un anziano di 90 anni ha perso la vita nella deflagrazione della sua casa, in una zona di campagna di Contrada Marotta.

Quando ha acceso la luce in una delle stanze ormai satura di gas per Pinamonte Barberio non c'è stato scampo. Ferito il figlio 55enne, con lui in casa in quel momento, ricoverato al Moscati ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione Padre di quattro figli, quella di Barberio era una famiglia di fuochisti.

Sconvolta la comunità di santa paolina, l'uomo era molto conosciuto e stimato in paese. Una tragedia accaduta in un momento particolarmente difficile per la comunità scossa anche da un escalation di furti nelle zone rurali.

Le reazioni degli abitanti di Santa Paolina nel servizio di Angelo Giuliani nell'edizione del tg di 696 channel alle 14,00. Riprese e foto sono di Orlando Matarazzo.

Redazione Avellino