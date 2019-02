Mercogliano e Avellino, Nas chiudono studi odontoiatrici Erogavano prestazioni nei confronti di pazienti, ma non autorizzati per le pratiche sanitarie

A Mercogliano uno studio odontoiatrico erogava prestazioni nei confronti di svariati pazienti, ma non era autorizzato per le pratiche sanitarie. Immediato il sequestro della struttura di circa 150 mq e di tutte le attrezzature impiegate. Ad Avellino dopo aver accuratamente ispezionato uno studio dentistico ed uno studio medico associato, i militari del NAS di Salerno scoprivano che lo studio odontoiatrico non era autorizzato e che il centro medico erogava prestazioni di oculistica, chirurgia estetica ed odontostomatologia in ambienti non idonei, utilizzando anche farmaci di tipo ospedaliero. Immediato il sequestro dello studio studio dentistico e la sospensione delle attività mediche indicate e di oltre 120 confezioni di specialità farmaceutiche.