Falsa dottoressa condannata a tre anni di reclusione La sentenza del gup per una 43enne di Castel Volturno iscritta nell'albo degli odontoiatri irpini

La falsa dottoressa è stata condannata a tre anni di reclusione. Questa la sentenza del gup del tribunale di Avellino che si è pronunciato questa mattina nei confronti della donna, una 43enne di Castel Volturno che aveva falsamente dichiarato di essere iscritta nell’albo dei medici odontoiatri di Avellino. La donna prestava servizio presso la casa di cura Alma Mater ai Camaldoli di Napoli, naturalmente senza alcun titolo. Secondo l’accusa la falsa dottoressa in un anno di attività avrebbe intascato compensi per 11mila euro. Le indagini hanno accertato che la donna non solo non era iscritta ad alcun albo professionale, ma non aveva mai conseguito una laurea. La Procura all’epoca dei fatti aveva ottenuto la misura cautelare per la falsa dottoressa. Il pm, inoltre, aveva chiesto una condanna a 4 anni di reclusione e questa mattina il gup ha deciso di condannarla a tre anni, chiudendo per sempre la sua finta carriera professionale.