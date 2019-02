Autobus e corriere bloccati causa neve nella Valle del Cervaro Polizia Municipale e Gruppo Comunale di Protezione Civile evitano il peggio a Savignano Irpino

Un autobus con passeggeri a bordo e un autotrasportatore sono rimasti bloccati nel pomeriggio, causa neve, lungo la strada Ciccotonno in località Ischia a Savignano Irpino.

Rapido l'intervento di soccorso che ha visto impegnati in sinergia Polizia Municipale e Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Si è provveduto subito a mettere in sicurezza gli occupanti del bus e a trasferirli nel primo luogo sicuro. Qualcuno è stato raggiunto dai propri parenti giunti in aiuto sul posto. Subito dopo è stata liberata la strada per permettere ai mezzi rimasti in panne di poter proseguire il loro viaggio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra, in continuo contatto con gli operatori sul posto: "La grande sinergia tra Polizia Municipale e Protezione Civile ha permesso di terminare tutte le operazioni in circa 60 minuti. Da sottolineare che anche oggi nel giorno del suo compleanno, il responsabile del servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile il Luogotenente Rocco Ciampone era lì a coordinare gli interventi. Un grande lavoro di squadra che ha permesso in tempi rapidissimi di superare questa situazione di emergenza"

Presenti sul posto: il luogotenente della polizia municipale Rocco Ciampone, il Coordinatore Pierluigi La Manna, il Vice Coordinatore Pierlorenzo Marinaccio e l’operatore Vincenzo Raffa.

Solo poche settimane fa, grazie alla stessa sinergia e professionalità, Comune, Protezione Civile e Anpas erano intervenuti, per assicurare un minimo di assistenza ad alcuni viaggiatori rimasti bloccati al freddo e al buio in treno nella Valle del Cervaro, a seguito di un guasto ferroviario.