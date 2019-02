Compra un tapis roulant su internet ma è una truffa Denunciato un 65enne della provincia di Forlì Cesena

I Carabinieri della Stazione di Andretta hanno denunciato per truffa un 65enne della provincia di Forlì-Cesena. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, è stata attratta dal prezzo conveniente di un tapis roulant in vendita su un noto sito di annunci on-line. Dunque, non ha esitato a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti che per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. E' stato effettuato il pagamento di 300 euro mediante ricarica su carta prepagata.

Ma, ricevuto il denaro, il fittizio venditore è sparito nel nulla.