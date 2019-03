Intervengono per sedare una lite, schianto tra 118 e gazzella L'episodio al centro di Summonte

E' successo intoro alle 16:15, a Summonte, in via Leo, incrocio con la strada Provinciale 88. E' qui che una gazzella della Sezione radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Avellino si è scontrata con un'ambulanza del 118.

I militari e il personale sanitario erano intervenuti a seguito di una violenta aggressione compiuta da tre persone nei confronti di due giovani del posto, uno dei quali era stato colpito alla testa con una spranga. Per motivi ancora da accertare, l'impatto tra l'auto dei carabinieri e l'ambulanza. Fortuantamente i danni non sono ingenti. Intanto i carabinieri indagano sulla lite. Sono in atto le ricerche degli aggressori, uno dei quali è già in Caserma.