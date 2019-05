Investita da un'auto, grave una 70enne L'incidente si è verificato intorno all'una a Sant'Angelo dei Lombardi

Pensionata investita da un'auto, ricoverata in prognosi riservata. L'incidente si è verificato intorno all'una, in via Bartolomei, a Sant'Angelo dei Lombardi. Alla guida della vettura, una donna che si è subito fermata per prestare soccorso alla 70enne. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato la malcapitata all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo. La 70enne si trova sotto stretta osservazione dei medici. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia che hanno effettuato i rilievi del sinistro per accertare l'esatta dinamica.

(foto di repertorio)