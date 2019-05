Hashish e ecstasy nei pacchetti di fazzoletti: 20enne nei guai Continua la lotta alla droga a Montoro. La denuncia dei carabinieri della locale stazione

I carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un 20enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente. La pattuglia era impegnata nell’ambito di un quotidiano servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei militari non passava inosservato l’atteggiamento sospetto assunto dal giovane fermato alla guida di un’auto: si procedeva dunque al controllo.

L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito della perquisizione personale e veicolare: nei portaoggetti del veicolo venivano rinvenuti due pezzi di hashish, per un peso complessivo di circa 50 grammi, occultati in un pacchetto di sigarette ed in una bustina per fazzoletti. L’attività di polizia giudiziaria veniva estesa anche alla sua abitazione dove, nella camera da letto, gli operanti rinvenivano e sequestravano due pasticche, verosimilmente di tipo “ecstasy”. Alla luce delle evidenze raccolte, il ventenne è stato denunciato