Coltellate all'addome: tenta il suicidio. Choc a Solofra L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue da sua figlia

Choc a Solofra dove un uomo ha tentato di farla finita infliggendosi più coltellate all'addome. A ritrovarlo in una pozza di sangue è stata sua figlia che ha subito allertato i soccorsi. Il quartiere intero è stato messo in allarme dalla grida dei familiari drammaticamente sconvolti dall'accaduto. Una volta soccorso dai sanitari del 118 il 70enne è stato trasferito in somma urgenza al Landolfi di Solofra, dove i sanitari hanno provveduto a prestargli le cure del caso. Nelle prossime ore i medici potranno fornire un quadro più chiaro delle sue condizioni cliniche, che pare non siano gravissime. Nonostante la consistente perdita di sangue, il 70enne sarebbe stato soccorso in tempo. Indagano i Carabinieri di Solofra per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto. La città della concia è profondamente scossa da quanto accaduto. In tanti hanno raggiunto i familiari per portare una parola di conforto. I militari indagano per accertare le cause del gesto estremo.