Baiano. In auto col frustino: denunciato 50enne I controlli dei carabinieri: lo scudiscio era lungo 110 centimetri

I Carabinieri di Baiano hanno denunciato un 50enne dell’hinterland nolano, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Fermato alla guida di un’autovettura nei pressi del casello autostradale di Baiano, l'uomo avrebbe mostrato agitazione.

All'esito della perquisizione è stato trovato nel bagagliaio dell’auto uno scudiscio, della lunghezza di 110 centimetri (realizzato mediante l’essicazione, intreccio e allungamento di nervo di bue) con impugnatura ingrossata e laccio di sostegno.

Il 50enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è stato accompagnato in Caserma e denunciato. Il grosso frustino è stato sottoposto a sequestro.