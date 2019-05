Abusivismo edilizio: denunciato un 50enne Controlli in Alta Irpinia a Sant'Angelo dei Lombardi

I carabinieri della stazione forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di violazioni in materia edilizia.

In particolare, i militari accertavano che all’interno del suo fondo era stata realizzata una struttura in cemento armato e pali in legno, in completa assenza di autorizzazioni e permessi a costruire.

Nei confronti del 50enne è dunque scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.

E' stata successivamente emessa una ordinanza comunale che dispone la demolizione delle opere abusive ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.