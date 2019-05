Dramma nel dramma a Melito: muore anche il marito della donna Era intervenuto in soccorso alla moglie colta da malore e morta in casa

Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Minico, è morto anche lui. Il 93enne di Melito Irpino era rimasto privo di sensi, sul pavimento, accanto alla moglie Antonietta Spinazzola, 82 anni, deceduta a causa di un malore improvviso. Già ammalato, in preda alla disperazione aveva in qualche modo tentato di soccorrere la donna, ma dopo essere scivolato aveva battuto la testa a terra. Un incidente avvenuto forse durante la notte.

Era stato un nipote della coppia di anziani a dare l'allarme ieri mattina. In un primo momento si era anche pensato ad un tentativo di rapina in casa, in quanto l'uomo presentava alcuni graffi, ma i carabinieri di Grottaminarda avevano escluso la presenza di segni di violenza sui due corpi. L'abitazione situata nei pressi della cappella di San Pio era perfettamente in ordine.

Di Minico era stato prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino e successivamente, vista la gravità della situazione, trasferito al secondo policlinico di Napoli. La salma dell'anziana era invece stata trasferita presso l'obitorio al Frangipane, per una ispezione cadaverica disposta dalla Procura di Benevento, che stamane ha dato il via libera ai funerali. Nel frattempo, da Napoli è arrivata la triste notizia.

E domani pomeriggio nella chiesa di Sant'Egidio, in Piazza Repubblica, le due bare si ritroveranno una accanto all'altra. Un destino atroce per due coniugi, sempre uniti amorevolmente nella loro vita, fino al giorno della tragedia.

"E' un dramma che ci addolora profondamente - ha detto il neo eletto sindaco Michele Spinazzola - la nostra comunità ha vissuto più di un momento triste negli ultimi tempi. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. E' il cordoglio dell'amministrazione comunale e di tutta la popolazione melitese."