Non comunica il trasferimento della pistola, denunciato A Solofra i carabinieri hanno segnalato l'uomo alla Procura

I Carabinieri della Stazione di Solofra hanno denunciato una persona del posto perché non ha comunicato il trasferimento di una pistola in un luogo diverso da quello indicato in precedenza all’autorità di polizia.

A carico dell’uomo è quindi scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino, l'arma e le relative munizioni sono state sequestrate.