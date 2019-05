Falegnameria in fiamme, in azione i vigili del fuoco E' accaduto nella notte a Mirabella Eclano

Intorno alle 4 di questa notte, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Mirabella Eclano, e più precisamente in via Rinascita per un incendio che ha interessato una vecchia falegnameria dismessa. A supportare le operazioni di spegnimento anche un'autobotte inviata dalla sede centrale. Le fiamme sono state spente, evitando che le stesse si propagassero all'intera struttura.