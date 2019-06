Blitz in un ristorante, distrutti alimenti mal conservati Sono intervenuti i carabinieri di Mirabella Eclano

I Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano, dopo un controllo sulla tracciabilità dei prodotti alimentari in un ristorante del luogo, hanno contestato al titolare una sanzione amministrativa di oltre 1.300 euro per violazione della normativa in materia di data di scadenza di prodotti alimentari.

L’attività, svolta unitamente ai Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano, ha permesso di accertare la presenza, all’interno di un frigorifero posto nel locale cucina, di circa otto chili di prodotti alimentari freschi (pasta, formaggi, preparati a base di carne) detenuti in confezioni aperte, evidentemente già impiegati per le preparazioni.

I prodotti sono stati distrutti nell’immediatezza, con il consenso della parte.