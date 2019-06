Lavoro nero, denunciati due imprenditori Contestate anche violazioni in materia di sicurezza

Lavoratori privi di regolare assunzione ed omissioni in materia di sicurezza sul lavoro: questo è lo scenario emerso da alcuni controlli a cantieri edili e opifici di lavoro di Montoro, effettuati dai Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino.

Due imprenditori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino: il primo perché in qualità di legale rappresentante di una ditta edile, impiegava due lavoratori in nero e violava varie norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (in particolare, veniva riscontrata la mancanza del Documento di Valutazione Rischio, l’omessa sottoposizione dei lavoratori alla prescritta visita medica, l’omessa nomina del medico sanitario, l’omessa fornitura ai lavoratori di necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale); il secondo perché, in qualità di titolare di una conceria, ometteva l’informazione e la formazione dei propri dipendenti.