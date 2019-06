Due morti in poche ore, forse il caldo dietro le tragedie Due episodi simili a San Martino Valle Caudina e a Lioni

Due tragedie forse dovute al gran caldo di questi giorni. A San Martino Valle Caudina un 57enne ha avvertito un malore mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione davanti la propria abitazione. Prontamente soccorso dai familiari è stato portato con l’auto presso la caserma dei Carabinieri, per accelerare i soccorsi. Purtroppo l’uomo, quando è arrivato nei pressi del comando, è morto e nulla ha potuto la guardia medica. Alla base del decesso, molto probabilmente, un infarto dovuto al caldo ma il magistrato ha disposto l’esame esterno sul corpo dell’uomo. Altro decesso in mattinata a Lioni. Anche qui un 66enne ha accusato un malore durante il mercato settimanale. A nulla sono valsi i soccorsi del 118 e l'intervento dei carabinieri della locale stazione, l'uomo è morto sul colpo. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata consegnata ai familiari per i funerali.