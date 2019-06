Cadono rami secchi vicino a un parco giochi, paura in Irpinia E' accaduto ad Ospedaletto d'Alpinolo, nessun ferito

Nel tardo pomeriggio, a Ospedaletto d'Alpinolo, in piazza Demanio, sono caduti dei rami secchi nell'area dove insiste un parco giochi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai Vigili del Fuoco di Avellino per mettere in sicurezza l’area e ispezionare gli alberi ad alto fusto presenti in zona. Fortunatamente non si registrano feriti.