Auto fuori strada a Montoro, ferita una persona Incidente sulla superstrada Avellino-Salerno

Auto sbanda e finisce fuori strada. E' successo nel pomeriggio a Montoro, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Il bilancio è di un solo ferito, fortunatamente non grave. E' stato immediatamente trasportato in ospedale al Moscati, dai sanitari del 118. Su posto i Vigili del Fuoco di Avellino. Per recuperare il mezzo si è reso necessario l'intervento di un'autogru giunta dalla sede centrale di via Zigarelli.