Auto in fiamme a Serino, i Vigili del Fuoco evitano il peggio Danni alla facciata di un edificio, nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Serino, in via San Giacomo, per un incendio che ha interessato un'autovettura ferma. Il pronto intervento dei caschi rossi ha permesso lo spegnimento del veicolo avvolto dalle fiamme, ed ha evitato è conseguenze maggiori, vista la vicinanza dell'auto ad un edificio, la cui facciata è stata danneggiata.