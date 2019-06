Ruba sigarette al deposito, denunciato dipendente infedele L'operazione della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi. Nei guai un 49enne del posto

I Finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, a conclusione di un’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno colto in flagranza di reato un 49enne del posto. L’uomo è un dipendente del Deposito Fiscale dei generi di monopolio di Sant’Angelo dei Lombardi ed era incaricato ad effettuare le consegne delle sigarette presso le rivendite operanti nella provincia irpina ed in quelle limitrofe. Dal monitoraggio effettuato sugli spostamenti del soggetto e la contestuale analisi dei documenti rilasciati per le varie consegne è stato scoperto il meccanismo fraudolento posto in essere e basato essenzialmente sul rapporto di fiducia che era riuscito a creare nei destinatari dei generi di monopolio.

In particolare l’infedele incaricato, una volta ritirati, presso il Deposito Fiscale, i colli da consegnare alle varie rivendite, durante il tragitto, provvedeva a rimuovere il nastro adesivo posto a chiusura dei pacchi e sottraeva di volta in volta un esiguo numero di stecche di “bionde” e poi richiudeva gli scatoloni con nastro adesivo dello stesso tipo di quello originario. In tal modo, confidando nel rapporto fiduciario instaurato, il destinatario non si avvedeva, nell’immediatezza, del quantitativo mancante.

Nel solo periodo di indagine l’uomo avrebbe sottratto quasi 200 stecche di sigarette per un valore di circa 10mila euro. Al fine di corroborare la tesi investigativa, subito dopo una consegna, i finanzieri procedevano ad un riscontro presso una rivendita sita in Lioni, allo scopo di constatare l’esatta corrispondenza tra la merce riportata nella fattura emessa nei confronti della stessa ed il prodotto effettivamente consegnato dal vettore. Dal riscontro effettuato veniva rilevato un ammanco di 2 stecche di sigarette. Nel contempo un’altra pattuglia intercettava l'automezzo al fine di verificare i quantitativi trasportati. Dall'ispezione effettuata all’interno del veicolo, venivano rinvenute 4 stecche di sigarette sottratte dalle confezioni già recapitate alle prime due rivendite presenti nella lista di consegna.

Le successive attività di perquisizione locale presso il domicilio dell’uomo consentivano di rinvenire e sequestrare 4 rotoli di nastro adesivo, verosimilmente utilizzato per richiudere le scatole di cartone. Il responsabile è stato denunciato a piede libero mentre venivano poste sotto sequestro le sigarette e l’automezzo utilizzato per il trasporto.

L’attività testimonia il costante impegno esercitato dalla Guardia di Finanza di Avellino a tutela della sicurezza economico-finanziaria dei cittadini in un settore connotato da forte pericolosità sociale.