Ruba 50 euro dal distributore di benzina, commerciante assolto A gennaio il furto. Il tribunale non ha riconosciuto l'aggravante della destrezza

Era riuscito a farla franca, dal momento che nessuno dei presenti si era accorto del suo gesto. Peccato che le telecamere avevano inquadrato tutta la scena. Protagonista della vicenda un insospettabile commerciante di Aiello del Sabato, A.G.,classe 1955, il quale il 28 gennaio 2016 con una mossa repentina si era impossessato di una banconota da 50euro che una donna, pochi istanti prima, aveva inserito nel distributore automatico di carburante Esso, sito a Manocalzati lungo la Variante SS 7, in prossimità dell'Autostrada.

Il distributore automatico, infatti, dopo aver inizialmente ritirato la banconota, dopo pochi secondi l'aveva espulsa facendola cadere a terra.

A. G., che si trovava lì anch'egli per effettuare rifornimento, immediatamente se ne era impossessato approfittando di un momento di distrazione della donna che si era recata verso la pistola automatica per fare benzina.

Il tutto veniva immortalato dalle telecamere di sicurezza installate nella pompa di benzina ed il gestore, accortosi di quanto accaduto, chiamava immediatamente i Carabinieri di Atripalda che estrapolate le immagini individuavano con un lavoro certosino, anche grazie alla targa del camion, nell'A.G. l'autore del furto.

Il commerciante di Aiello del Sabato è stato quindi denunciato a piede libero per furto aggravato dalla destrezza.

Questa mattina, dinanzi al Tribunale di Avellino, Presidente Dott. Calabrese, A.G., assistito dal suo difensore di fiducia, l'avvocato Rolando Iorio, è stato assolto.

Il difensore, infatti, ha dimostrato l'assenza della aggravante della destrezza con la conseguenziale caducazione della condizione di procedibilità dell'azione penale.