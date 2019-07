Sangue sull'Ofantina, auto contro trattore: due morti Nel territorio di Chiusano il violento scontro. Cassano sotto choc per la morte di Benedetto Fino

Dramma sull'Ofantina per un incidente avvenuto questa mattina nel territorio di Chiusano. Il bilancio è pesantissimo: due i morti. Il conducente dell'auto, un 41enne di Cassano Irpino, Benedetto Fino, è morto sul colpo. L'uomo alla guida del trattore, un 82enne di Parolise Raffaele Ferullo, si è spento poco fa nel pronto soccorso del Moscati. A nulla sono serviti gli interventi e manovre salvavita dei sanitari del polo di contrada Amoretta. L'impatto, violentissimo, si è verificato intorno alle 7,33 sull'Ofantina all'altezza di un distributore di carburante. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dai mezzi e li hanno consegnati ai medici e infermieri arrivati subito sul posto. Tutto inutile per entrambi. Sul posto i carabinieri di Montella che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro. Mentre il 41enne di Cassano è morto nell'impatto, l'uomo alla guida del mezzo agricolo è spirato intorno alle 9,30 al Moscati. Benedetto Fino era sposato e lascia due figli. Il paese di Cassano è sotto choc per la tragica fine dell'uomo.