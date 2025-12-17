Terremoto, a Montefredane sistemato un rilevatore satellitare dell'Ingv Oggi i tecnici Ingv al lavoro

Questa mattina a Montefredane si è svolto un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici dell’INGV, nel corso del quale è stato localizzato e installato un rilevatore satellitare.

"Alla luce delle recenti scosse sismiche con epicentro nel nostro territorio, il monitoraggio costante dell’area risulta fondamentale per garantire la sicurezza e una puntuale attività di controllo", spiega il sindaco di Montefredane Ciro Aquino.

