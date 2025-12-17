Condotta rotta a Cesinali: Avellino e provincia restano senz'acqua Il ripristino del Servizio è previsto alle ore 18:00.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa dell’improvvisa rottura di una condotta adduttrice, verificatasi nel territorio del Comune di Cesinali, è sospeso il Servizio idrico nei seguenti Comuni: Avellino (serbatoio località Cesine, Casa Circondariale, Clinica Villa Esther, Centro Dyalisis), Atripalda (frazione Cerzete), Aiello Del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, San Michele di Serino (rurale). Il ripristino del Servizio è previsto alle ore 18:00.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell’acqua che non pregiudicano la potabilità, si consiglia di far scorrere l’acqua dai rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui. Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canale Social Facebook. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800954430.