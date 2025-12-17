Centro Autismo, Iannace: un sogno blu che diventa finalmente realtà Il commento di Carlo Iannace: conquista straordinaria

"Dalla Camminata che si tinge di blu al Centro per l’Autismo: un sogno che prende forma Una camminata Rosa che cresce, si rinnova e quest’anno si tinge sempre più di blu, simbolo di inclusione, consapevolezza e attenzione verso il mondo dell’autismo. L’iniziativa, ormai punto di riferimento per il territorio, si prepara a un nuovo e significativo passaggio, carico di significati e di speranza, con l’auspicio di poter accogliere anche il Presidente Roberto Fico, a cui va un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel rendere possibile la realizzazione di un sogno a lungo atteso". Così Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino commenta la svolta per il centro autismo di Avellino. 50 mila euro per le opere di ultimazione del Centro per l'Autismo di Avellino: è stato tra i primi atti del presidente della Regione, Roberto Fico, che ha sbloccato a favore del comune capoluogo irpino le risorse necessarie per mettere in funzione, dopo oltre venti anni dalla prima pietra, la struttura socio-sanitaria per ragazze e ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico. Lo stanziamento, da mesi bloccato, è stato concretizzato in occasione dell'accordo raggiunto tra il comune di Avellino e la Asl locale sottoscritto ufficialmente stamattina a Napoli alla presenza del presidente Fico, dal Commissario straordinario Giuliana Perrotta e dalla Dg della Asl di Avellino, Maria Concetta Conte.

"La camminata rappresenta non solo un momento di partecipazione collettiva, ma anche un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e alle persone che ogni giorno affrontano le sfide legate ai disturbi dello spettro autistico. Un percorso simbolico che accompagna, passo dopo passo, l’avvicinarsi di un traguardo fondamentale: l’apertura del Centro per l’Autismo, destinato a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità".

Grande soddisfazione viene espressa dal senologo Carlo Iannace, da sempre impegnato nel sociale e nella promozione di iniziative a tutela della salute e dei diritti delle persone più fragili. «La prossima apertura del Centro per l’Autismo rappresenta una conquista straordinaria – sottolinea Iannace – frutto di un lavoro sinergico, di sensibilità istituzionale e di una comunità che non ha mai smesso di credere in questo progetto».

Un risultato che si intreccia idealmente con il cammino della manifestazione, sempre più partecipata e sentita, capace di unire prevenzione, solidarietà e impegno civile. La camminata in blu diventa così il simbolo di una rinascita possibile, di un territorio che cammina insieme verso un futuro più inclusivo, dove i sogni, finalmente, possono trasformarsi in realtà.