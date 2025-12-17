Avellino, Legambiente: "Certi treni non arrivano mai", appello a Fico I sostenitori dell'iniziativa chiedono al nuovo Presidente interventi a sostegno

Mobilità sostenibile, Avellino resta a piedi. Stamane Legambiente Campania ha promosso un sit-in per richiamare l’attenzione sul diritto alla mobilità sostenibile, sull’importanza del trasporto ferroviario e sulla necessità della riattivazione della linea ferroviaria ad Avellino. "Servono servizi efficienti e accessibili per cittadini, studenti e lavoratori delle aree interne - spiega Antonio Di Gisi referente irpino di Legambiente durante l'evento alla Stazione Ferroviaria di Avellino -".

Durante il sit-in, volontarie e volontari di Legambiente hanno parlato di investimenti concreti sul trasporto pubblico ferroviario e tempi certi per la riattivazione della stazione.