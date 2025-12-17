Montevergine il Santuario resta isolato per Natale: niente messe, Abbazia chiusa Si accelera e si lavora per riaprire la strada per la Candelora

In Prefettura si è tenuto ieri un incontro dedicato alla situazione della strada che porta al Santuario di Montevergine, attualmente isolato. Hanno partecipato le istituzioni responsabili della gestione dell’emergenza e delle procedure necessarie a ripristinare la viabilità. Nel corso del summit si è avuta la conferma: impossibile aprire la strada entro Natale, e si accelera e si lavora per consentire i collegamenti per la prossima Candelora.

“Il nostro obiettivo è quello di aprire il santuario almeno per il rito della Candelora", ha dichiarato D’Alessio. "Ma tutto dipenderà dai lavori che dovranno essere effettuati nelle prossime settimane”.

Riapertura legata alla sicurezza e all’avanzamento lavori

La possibilità di riaprire la strada resta quindi legata all’andamento dei lavori, fondamentali per offrire condizioni di sicurezza sia per la circolazione che per i pellegrini.