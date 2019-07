Fiamme in una villetta di Montoro: salvati tre cani L'intervento dei vigili del fuoco alla frazione San Pietro

Paura alla frazione San Pietro di Montoro per un incendio che si è sviluppato nel garage di una villetta. Fiamme altissime dalle quali si è sprigionato fumo nero che ha invaso la casa. Sul posto i vigili del fuoco di Avellino che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Non si conoscono ancora le cause del rogo, sembrerebbe un corto circuito. Fortunatamente non ci sono feriti. All'interno vi erano tre cani e grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono stati messi in salvo