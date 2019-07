Coltivava droga nascosta nell'armadio, 53enne arrestato In azione a Taurasi i carabinieri con i colleghi del tirocinio di Firenze e Campobasso

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, insieme ai colleghi in tirocinio pratico provenienti delle scuole Allievi marescialli e brigadieri di Firenze e Allievi Carabinieri di Campobasso, hanno eseguito varie perquisizioni nell’eclanese e arrestato un 53enne di Taurasi, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo alcune bustine di marijuana essiccata (in parte occultate nell’armadio della camera da letto ed in parte all’interno della cassapanca portalegna presente in cucina), sottoposte a sequestro al pari di materiale vario per il confezionamento delle dosi ed a nove piante di canapa coltivate in una baracca attigua alla casa.

Su ordine della Procura di Benevento, il 53enne è stato sottoposto ai domiciliari.