A fuoco baracche con bombole gpl, paura a Montoro Nelle delicate operazioni di spegnimento salvato anche un cane

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 16 sono intervenuti nel Comune di Montoro, in località San Felice, e più precisamente in via Pigna Veterana, per un incendio che ha interessato due grosse baracche in legno e lamiere, e parte in muratura, adibite a deposito agricolo, con al loro interno materiale vario e sette bombole di Gpl.

La sala operativa del Comando di Avellino ha inviato sul posto una squadra ed un'autobotte, ed in supporto la squadra del distaccamento di Montella. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, che si sono protratte per diverse ore, che hanno visto anche il salvataggio di un cane, che era all'interno di una di queste baracche, insieme anche a vari polli.