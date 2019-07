Non si presenta in caserma a firmare: denunciato Inosservanza dei provvedimenti imposti dall'autorità giudiziaria

I carabinieri della stazione di Serino hanno denunciato un 45enne di San Michele di Serino, ritenuto responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non si è presentato in caserma per la firma sull’apposito registro, violando pertanto le prescrizioni imposte.