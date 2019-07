Incendi, a Taurasi in azione un elicottero Giornata intensa per il Genio Civile

Chiesto l'intervento di un elicottero per domare le fiamme a Taurasi. Giornata particolarmente intensa sul fronte incendi. Il genio Civile sotto la direzione di Claudia Campobasso aveva iniziato stamattina a Pietrastornina in Località Monte Colonna dove è andato in fumo un ettaro di terra ed è intervenuta la squadra della Comunità Montana Partenio. Poi altri tre incendi si sono sviluppati a Torre Le Nocelle, a Taurasi, oltre il fiume Calore, e a Lapio.