Scontro tra due auto, tre donne in ospedale/Foto L'incidente lungo via Sant'Angelo a pochi passi dal Movieplex

Scontro tra due auto lungo via Sant’Angelo, a pochi passi dalla rotatoria del Movieplex di Mercogliano. Tre le donne ferite e trasportate in ospedale. Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, il punto in cui si sono scontrate le vetture è già tristemente noto per altri sinistri. Purtroppo, proprio in quel punto, vi è una strada interpoderale che si immette lungo la provinciale. Un incrocio molto pericoloso e non regolamentato da segnaletica verticale. I residenti e i commercianti che si trovano lungo quella strada da molto tempo hanno segnalato la pericolosità della strada chiedendo un intervento agli enti competenti. Una delle macchine incidentate è finita proprio davanti al cancello della concessionaria di auto Valente. L'urto è stato violentissimo e avrebbe potuto causare seri danni a cose o persone.