Auto incendiate a Montoro e Pratola Serra In azione i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, nelle ultime ore sono stati impegnati in un doppio intervento per incendi che hanno interessato autovetture.

Il primo si è verificato nella tarda serata di ieri primo agosto in via Ventola a Pratola Serra. L'autovettura completamente avvolta dalle fiamme è stata spenta e messa in sicurezza.

Il secondo si è sviluppato intorno alle ore tre di questa notte a Montoro in via Casale Di Basso. Anche in questo caso il veicolo è stato spento evitando che le fiamme si propagassero, e messo in sicurezza.