Solofra, le fiamme avvolgono un autocarro / VIDEO Paura in via Celentane

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi sono intervenuti a Solofra, in via Celentane, per un incendio che ha interessato un autocarro adibito ad espurgo fogne. Il pesante automezzo è stato spento e messo in sicurezza.