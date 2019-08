Fermato con un carico di legna, 20enne denunciato I carabinieri Forestali in azione nel comune di Nusco

I carabinieri della stazione Forestale di Bagnoli Irpino, in zona boscata del Comune di Nusco, ricadente nel Parco Regionale dei Monti

Picentini, hanno fermato un 20enne di Bagnoli Irpino alla guida di un fuoristrada carico di legna di faggio, evidentemente appena recisa e depezzata.

Per il giovane, che non era in grado di fornire alcun titolo autorizzativo atto a giustificare il prelievo del materiale legnoso, è scattata la denuncia, in quanto ritenuto responsabile

del reato di furto e danneggiamento aggravato. Sottoposti a sequestro sia i sei quintali di legna che la motosega verosimilmente utilizzata per il taglio.