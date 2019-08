Montoro, 55enne trovato morto in casa A Misciano il tragico rinvenimento

Dramma a Montoro dove un uomo è stato trovato senza vita. Si tratta di un 55enne che era ai domiciliari. E' stato trovato senza vita dai carabinieri nel corso di un controllo presso la sua abitazione di Misciano. L’uomo era accasciato in bagno quando i militari sono entrati in casa. Era stato condannato per stalking nei confronti della moglie: era stato prima fatto allontanare di luoghi che frequentava la congiunta, quindi era stato posto ai domiciliari, in seguito all'incendio della vettura della sua ex. Nella giornata di ieri il ritrovamento del corpo senza vita del 55enne. Disposto il suo trasferimento presso l’ospedale di Solofra dove i sanitari hanno accertato che si è trattato di un decesso per cause naturali.