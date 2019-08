Furto in una gioielleria di Montoro, ladri in fuga Ancora da quantificare il bottino del colpo

Furto in una gioielleria di Montoro. I ladri sono entrati in azione verso le 2,30 della notte. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno rubato dalle vetrine interne vari orologi e oggetti in oro, dandosi poi alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Ancora da quantificare il bottino del colpo. Al vaglio dei carabinieri della comopgnia di Baiano anche le telecamere installate nel comune montorese.