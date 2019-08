Elicottero e posti di blocco, blitz a Montoro Controlli anche ad esercizi pubblici

A Montoro dalle prime ore dell'alba è in atto servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Baiano.

Impiegati nell'operazione numerosi equipaggi con l'ausilio di un elicottero dellìArma che si è alzato in volo da Pontecagnano.

Diversi i posti di blocco effettuati per controlli in particolare ad autovetture e mezzi sospetti.

Controlli anche ad esercizi pubblici nonché a persone sottoposte a misure di sicurezza.