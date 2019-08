Sbanda, si schianta contro un albero: un ferito tra le lamiere Sant'Angelo dei Lombardi: 78enne al Moscati

Incidente alle ore nove di questa mattina nel territorio di Sant'Angelo dei Lombardi. Una squadra dei vigili dle fuoco è intervenuta in via Criscuolo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava finendo fuori strada, contro un albero. Il conducente, un uomo di 78 anni, originario del posto, in seguito al violento impatto è rimasto incastrato nell'abitacolo, e dopo essere stato liberato, si consegnava alle cure dei sanitari del 118 intervenuti, I quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.