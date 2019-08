Auto sbanda e si ribalta: due donne in ospedale Paura in alta irpinia a Nusco

Perde il controllo dell'auto, sbanda e si ribalta. Paura per due donne in alta irpinia. L'incidente si è verificato a Nusco, in contrada Leone. Si tratta di due persone del luogo. Entrambe somo state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate d'urgenza in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Montella, per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente che poteva avere conseguenze molto serie.